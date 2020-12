PSG é derrotado em casa pelo Lyon e perde a liderança do Francês

Pelo encerramento da 14ª rodada do Campeonato Francês, neste domingo, o Lyon não se intimidou diante do PSG e venceu a equipe de Neymar e companhia por 1 a 0, em pleno Parque dos Príncipes.

O duelo entre duas grandes equipes do futebol francês foi de equilíbrio na primeira etapa. Ambas tiveram oportunidades, mas quem saiu na frente foram os visitantes, aos 35 minutos, quando Ekambi aproveitou o vacilo da zaga parisiense e serviu Kadewere, que colocou o Lyon em vantagem.

No segundo tempo, em desvantagem no marcador, o PSG tinha quase 70% de posse de bola, mas enfrentava dificuldade para superar o sistema defensivo adversário, que emplacava forte marcação.

Bem anulado pela defesa do Lyon, Neymar pouco conseguiu criar. Mesmo com a entrada de Mbappé, no decorrer da segunda etapa, o Paris Saint-Germain continuou pouco criativo e não conseguiu evitar a derrota. Os visitantes ainda tiveram boas chances em contra-ataques, mas Navas impediu um resultado ainda pior para o time da casa.

Com o resultado, o Paris Saint Germain cai da liderança para a terceira colocação, com 28 pontos. Já o Lyon chega a 29 e assume o segundo lugar. Com a mesma pontuação, o novo líder do Campeonato Francês é o Lille, que venceu o Bordeaux, também neste domingo.