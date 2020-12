PSG encara Barcelona nas oitavas da Champions em confronto que pode ter Neymar contra Messi no torneio

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões aconteceu nesta segunda-feira e o Paris Saint-Germain irá encontrar o Barcelona com a possibilidade do confronto entre Messi e Neymar. O Bayern de Munique, atual campeão, encara a Lazio. Os times que terminaram em primeiro lugar na fase de grupo realizam as partidas de volta em casa.

As partidas de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões serão realizadas nos dias 17, 17, 23 e 24 de fevereiro. Já os duelos de volta irão acontecer nos dias 9, 10, 16 e 17 de março. A final está marcada para 29 de maio e será jogada em Istambul, na Turquia.

Confira os confrontos:

Manchester City x Borussia Monchengladbach

​Bayern de Munique x Lazio

​Chelsea x Atlético de Madrid

Liverpool x RB Leipzig

Juventus x Porto

​Paris Saint-Germain x Barcelona

Dortmund x Sevilla

Real Madrid x Atalanta