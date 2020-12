PSG entra na briga com Barcelona pela contratação de Depay

O Paris Saint-Germain vai tentar a contratação de Memphis Depay, atacante do rival Lyon, na próxima janela de transferências. A informação é do jornal France Football.

Segundo a publicação, a equipe parisiense viu com bons olhos a redução do valor pedido pelo jogador, avaliado em cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,8 milhões).

Depay já teria até falado com o seu compatriota Gregory van der Wiel, ex PSG, para saber como é a vida na capital francesa e as características do clube. O atacante, inclusive, tem uma relação muito boa com Neymar, e os dois sempre demonstram carinho quando se encontram em campo.

O Barcelona aparece como principal concorrente nessa disputa. Os catalães já estão desde a última janela em contato com Depay, e continuam sendo os favoritos a serem a nova casa do holandês.