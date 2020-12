PSG fecha acordo milionário com Tuchel e abre caminho para anunciar Pochettino como novo técnico

O Paris Saint-Germain ficou mais perto de anunciar Mauricio Pochettino como novo treinador. Neste domingo (27), o clube chegou a um acordo com o alemão Thomas Tuchel e vai pagar cerca de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) para rescindir o contrato, que iria até junho de 2021.

As tratativas com Tuchel foram divulgadas por jornais alemães e franceses, mas o clube não confirmou o acerto com seu ex-técnico de maneira oficial.

Segundo o Le Parisien, os valores são referentes aos últimos seis meses de salário do alemão, que estava em Paris há dois anos e meio. Ele foi demitido pelo diretor esportivo Leonardo, após a goleada por 4 a 0 sobre o Strasbourg, pelo Campeonato Francês.

O acerto com Pochettino deve ser anunciado nas próximas horas pela cúpula do PSG, que vê no argentino o nome para liderar o elenco de Mbappé e Neymar nas próximas temporadas. O ex-zagueiro tem uma passagem pelo clube como jogador, entre 2001 e 2003.

Tuchel dá instruções durante partida do PSG VI Images via Getty Images

A equipe volta a campo em 6 de janeiro, contra o Saint-Étienne, pela Ligue 1. Pochettino provavelmente assumirá a equipe em terceiro lugar no campeonato local, com 35 pontos, um abaixo de Lille e Lyon, que dividem a liderança.