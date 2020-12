PSG goleia Strasbourg com gols de Mbappé e promessa de 18 anos, e segue caça aos líderes

Timothée Pembélé marcou seu primeiro gol com a camisa do PSG, Mbappé deixou o dele, e a equipe venceu o Strasbourg, no Parque dos Príncipes, por 4 a 0 e segue na caça ao líder Lyon.

Ainda sem Neymar, que se recupera de uma lesão, mas com Mbappé em campo desde o início, os parisienses tiveram mais uma atuação abaixo do esperado, mas conquistaram os três pontos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O primeiro tempo teve um ritmo bom dos donos da casa, que tiveram duas boas oportunidades. Na primeira, Rafinha bateu para fora. Na segunda, Marquinhos obrigou o goleiro Kawashima a fazer um milagre em um chute à queima-roupa, da pequena área, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento de Mbappé.

Quatro minutos depois, Pembélé deixou sua marca. Dagba foi lançado na esquerda, rolou para Di María e o argentino bateu de primeira. Kawashima espalmou para o meio da área e o lateral-direto apareceu dentro da área para tocar para o gol vazio e fazer seu primeiro gol como profissional.

Ainda antes do intervalo, o PSG quase chegou ao segundo gol de maneira inusitada. Rafinha chutou da entrada da área, a bola desviou e parecia fácil para o goleiro Kawashima. O arqueiro, porém, tentou agarrar, quase soltou a bola para dentro do gol e teve que defender em dois tempos.

Na segunda etapa, o ritmo da partida caiu bastante e o resultado ia se arrastando até os 80 minutos, quando uma falha da zaga resultou em Mbappé recebendo livre na pequena área para só tocar na saída do goleiro e fazer 2 a 0. Quase nos acréscimos, Idrissa Gueye soltou uma bomba de longe, fez um golaço e fez 3 a 0. Já nos acréscimos, Moise Kean aproveitou rebote na pequena área para soltar a bomba para o gol vazio e definir o placar em 4 a 0.

Com a vitória, o PSG se mantém a um ponto do Lyon, que também venceu o Nantes na rodada e é o líder da competição, e também do Lille, segundo colocado.

Mbappé e Di María comemoram gol do camisa 7 diante do Strasbourg STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images

PSG 4 x 0 Strasbourg

GOLS: Timothee Pembélé (18′) Kylian Mbappé (79′) Idrissa Gueye (88′) Moise Kean (90’+1′) (PSG);

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos e Bakker; Pembélé, Rafinha, Herrera, Verratti e Dagba; Di María e Mbappé; Técnico: Thomas Tuchel

STRASBOURG: Kawashima, Simakan, Mitrovic e Djiku; Lala, Sissoko, Aholou, Líenard, Bellegarde e Carole; Ajorque; Técnico: Thierry Laurey

Pembélé, de 18 anos, fez seu primeiro gol como profissional nesta quarta-feira

O PSG chegou a 10 jogos sem sofrer gol na temporada; é a maior marca de uma equipe nas cinco grandes ligas da Europa; Bordeaux e Atlético de Madrid ocupam a segunda posição com 9 jogos cada

Mbappé chegou aos 12 gols em 13 partidas nesta edição da Ligue 1 e segue como artilheiro isolado do campeonato

Classificação

– PSG: 2º lugar, com 35 pontos

– Strasbourg: 17º lugar, com

Próximos jogos

As equipes voltam a campo apenas no ano que vem pelo Campeonato Francês

Quarta-feira, 06/01, 15h*, Saint-Éttiene x PSG

Quarta-feira, 06/01, 13h*, Strasbourg x Nimes

*horário de Brasília