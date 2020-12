PSG joga para evitar marca negativa que só dois clubes registraram na Champions

Depois de 107 dias da final da Champions League, o Paris Saint-Germain se vê novamente em uma partida decisiva pelo torneio, mas não se trata de título e, sim, de sobrevivência. De qualquer forma, a equipe tem tudo se dar bem nesta disputa.

Os parisienses recebem o já sem chances de classificação Istanbul Basaksehir no Parque dos Príncipes precisando de um simples empate para se confirmar nas oitavas de final. O time de Thomas Tuchel será eliminado apenas se perder para os turcos e houver um empate na Alemanha entre RB Leipzig e Manchester United.

A chance de o PSG avançar é de 99%, segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que usa uma série de combinações matemáticas para calcular as probabilidades jogo a jogo e nos campeonatos como um todo.

Porém, caso a improvável combinação de resultados aconteça, isso representaria a terceira vez na história da Champions League, que existe desde 1992-93, que um finalista seria eliminado na fase de grupos da edição seguinte.

O primeiro a alcançar a desagradável marca foi o Manchester United em 2011-12. Depois de ter perdido a final do ano anterior para o Barcelona, o clube inglês foi superado por Benfica (12 pontos) e Basel (11) em uma chave em que somou apenas nove pontos e só venceu o zerado Otelul Galati, da Romênia.

Já na edição seguinte, o Chelsea se tornaria o primeiro campeão a cair na fase de grupos em sua defesa ao título. Os Blues somaram os dez pontos que o Shakhtar Donetsk, que se classificou pelo maior número de gols marcados fora de casa no confronto direto. A Juventus foi líder com 12 pontos, enquanto o Nordsjaelland, da Dinamarca, foi o último com uma unidade apenas.

Depois de ter perdido para o Bayern de Munique em uma final equilibrada em 23 de agosto, o PSG teve um início de temporada turbulento, por conta dos desfalques por lesão e casos de COVID-19 em meio a uma maratona de jogos. Não à toa, o time francês já sofreu cinco derrotadas em 2020-21, a mesma quantidade que teve na campanha passada inteira.

O elenco praticamente não teve descanso e também sofreu uma queda de rendimento, mas deu uma resposta na última semana ao fazer 3 a 1 no Manchester United em pleno Old Trafford. Foi um passo gigante para evitar a marca negativa que o próprio United já registrou.