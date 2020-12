PSG prepara investida por Messi e marketing do clube já trabalha em possível anúncio

Lionel Messi tem contrato com o Barcelona somente até o fim da temporada e o pode estar vivendo seus últimos meses na Catalunha. Após declarar abertamente o desejo de sair em agosto, o camisa 10 viu o interesse do Manchester City, de Pep Guardiola, mas seu destino pode ser outro.

Após Neymar dizer recentemente que gostaria de jogar com o argentino na próxima temporada, o PSG aparece como clube interessado em contratar o seis vezes melhor do mundo. E segundo o site “FootballTransfers” avançou, o departamento de marketing parisiense já está pronto para um anúncio.

O jornalista Robin Bairner afirmou que o setor comercial do PSG já avisou às lojas oficiais da equipe que “eles irão trabalhar bastante” caso a negociação se concretize e que todos já devem se preparar para uma possível chegada do argentino à Cidade Luz.

Com o futuro indefinido, Lionel Messi poderá assinar um pré-contrato em menos de um mês. A partir do primeiro dia de 2021, o jogador do Barcelona, legalmente, terá disponibilidade para conversar com quaisquer clubes interessados em seu futebol.