PSN: promoção de fim de ano tem até 80% de desconto em jogos de PS4 e PS5

Para você já se preparar para o natal, a Sony iniciou uma promoção maravilhosa na PlayStation Store hoje mesmo. Vários jogos recentes como Assassin’s Creed Valhalla, Godfall e FIFA 21 estão com descontos interessantes no PS4 e PS5.

Muitos ficam na média de 50% (o que já é ótimo), mas há alguns passando dos 70 e até 80% na PSN. Nós separamos alguns dos principais títulos que você encontra nessa promoção de fim de ano logo abaixo:

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition

Call of Duty: Black Ops Cold War**

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Destiny 2: Beyond Light

Doom Eternal Standard Edition

F1 2020

FIFA 21

Final Fantasy VII Remake

Godfall

Ghost of Tsushima

Grand Theft Auto V

Madden NFL 21: Standard Edition

Marvel’s Avengers

MLB The Show 20

Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe

Mortal Kombat 11

NBA 2K21 (PS4)

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Spyro Reignited Trilogy

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars: Squadrons

The Last of Us Part II

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

UFC 4

Watch Dogs: Legion

E olha que esses são apenas alguns dos jogos principais com descontos, já que o a promoção completa pode ser vista diretamente no site da PlayStation Store ou no seu console, seja um PS4 ou PS5.

Nos diga nos comentários quais jogos estava esperando para comprar em uma promoção como essa!