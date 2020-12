Punido pelo STJD, Gustavo Gomez pode desfalcar Palmeiras no clássico contra o Santos

O zagueiro Gustavo Gomez pode desfalcar o Palmeiras no confronto com o Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Julgado nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o paraguaio acabou punido com dois jogos de suspensão, um deles já cumprido.

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 e Gustavo Gomez recebeu o cartão vermelho. De acordo com o árbitro Marcelo de Lima Henrique, o zagueiro mandou o assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa “tomar no c…” e disse o mesmo a ele.

Assim, a Segunda Comissão Disciplinar do STJD decidiu punir Gustavo Gomez por desrespeito contra a arbitragem. Como já cumpriu suspensão automática, o paraguaio também ficaria fora do confronto com o Santos, mas o Palmeiras ainda pode tentar efeito suspensivo.

“Estávamos reclamando uma falta, tomei o cartão amarelo e ainda segui reclamando e fui expulso. Eu estava sempre com o braço para trás. Como falei, sou capitão da seleção do Paraguai também e respeito muito o trabalho do árbitro”, disse Gomez, que prestou depoimento em sessão virtual.

“Quando acabou o jogo, fui ao bandeira saber o motivo de ter sido expulso. Não falei as palavras que falaram. Eu fui capitão nesse jogo e também para ajudar o Viña, que ainda não se comunica em Português”, explicou o zagueiro palmeirense durante o depoimento.

O confronto entre Palmeiras e Santos está previsto para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio da Vila Belmiro. Antes, às 19h15 de quarta-feira, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Delfin, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa Libertadores.