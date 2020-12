quais os alimentos que ajudam no desempenho dos estudos?

Você sabe qual é a relação entre alimentação e estudos? A alimentação não é apenas nossa fonte de energia e uma das formas que os seres humanos usam para se relacionarem entre si, mas também está diretamente conectada com a nossa saúde. Os alimentos são capazes de causar efeitos sobre o corpo humano, por exemplo, um chá de camomila possui efeitos calmantes quando ingeridos.

A sua alimentação e estudos podem estar muito relacionados. Uma dieta saudável pode ser uma grande aliada para quem precisa estudar, pois é capaz de interferir até mesmo na nossa concentração.

Neste artigo, iremos ver os alimentos que são os “melhores amigos” para quem está estudando para alguma prova importante, seja ela vestibular, concurso ou OAB.

Quais os melhores alimentos para estudar?

Fibras

As fibras são excelentes para estudar, pois consegue nos manter acordados e concentrados, pois é uma fonte rápida de energia, porém tem uma absorção mais lenta e prolongada, que faz com que a pessoa que consuma, fique com mais energia por um tempo maior.

Aposte em frutas, legumes e verduras e alimentos que possuam farinha integral, por exemplo, pães integrais ou massas integrais, ou até mesmo os grãos integrais, como barras de cereais e arroz integral.

Peixes

Os peixes são alimentos para estudar excelentes, pois são conhecidos por serem uma fonte rica de ômega-3, que por sua vez, é um nutriente que pode ser um grande aliado da memória. Se você é vegetariano ou vegano, não se preocupe! Pois as castanhas e a linhaça também são fontes ricas de ômega-3.

Chás

Os chás são muito conhecidos pelos seus efeitos calmantes, mas você sabia que alguns tipos de chás são estimulantes e podem te ajudar na concentração e em energia? O chá-verde e o chá de canela (de preferência naturais) são excelentes e podem substituir energéticos industrializados sem prejudicar a saúde.

Chocolate

Você sabia que o cacau é capaz liberar serotonina (neurotransmissor responsável pelo humor), relaxar o corpo e diminuir a ansiedade e estresse? Porém, para que isso aconteça o chocolate precisa ser amargo, de preferência, a concentração de cacau precisa ser de 70% ou mais.

Evite os chocolates ao leite e branco, pois eles podem causar o efeito contrário por possuirem mais açúcar que cacau na formulação.

Agora que você já sabe qual é a relação entre a alimentação e estudos e, de quebra, quais são os melhores alimentos para estudar e potencializar sua concentração e focos, que tal mudar a dieta aos poucos/w Dessa forma, você se acostuma sem estranhar e pode tirar o melhor proveito da sua nova alimentação.