Qualcomm Snapdragon 678 é o novo chip para intermediários premium

A fabricante Qualcomm anunciou nesta terça-feira (15) a chegada de um novo processador para dispositivos móveis, o Snapdragon 678.

Trata-se de uma evolução do Snapdragon 675, apresentado no final de 2018 e presente em diversos modelos intermediários com capacidades de smartphones premium — como o Samsung Galaxy A70, Motorola One Hyper e TCL 10 Pro, entre outros.

O conjunto é composto de unidades de processamento Kryo 460 com clock de 2,2 GHz, além de uma GPU Adreno 612. O modem é o Snapdragon X12 LTE Modem — que não tem suporte ao 5G, o que significa que países que ainda não possuem essa conexão móvel ativada devem ver bastante o modelo em seus dispositivos, o que deve incluir o Brasil.

A velocidade de download chega a 600 Mbps, enquanto o limite de upload é de 150 Mbps. Esses valores são atingidos inclusive em lugares com alta concentração de pessoas, para que você aproveite serviços de streaming ou jogue online em qualquer lugar.

O que melhorou?

O modelo permite ainda a “captura dinâmica de foto e vídeo” com grandes detalhes de cor em até 48 MP e sem atraso na velocidade do obturador. O motor de Inteligência Artificial utilizado é utilizado para melhorar recursos como o Modo Retrato, gravação em fotos de baixa iluminação e autofoco via laser. É possível gravar clipes em 4K, com efeitos no estilo câmera lenta e com zoom óptico de 5 vezes, em um suporte dual-camera com resolução de até 16 MP.

Em termos de games, ele promete renderização gráfica mais rápida e visuais realistas com uma estável e alta taxa de quadros por segundo. A otimização vale para engines como Unity, Messiah, NeoX e Unreal Engine 4.

Os primeiros modelos compatíveis com o Snapdragon 678 devem chegar ao mercado ainda no primeiro semestre de 2021.