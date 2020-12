Qualidade e o Mercado Atual

Quantidade e qualidade no mercado atual

Anteriormente a era digital, o mercado não priorizava a qualidade, sendo a quantidade mais importante. Haja vista que o aumento da demanda é que direciona o crescimento da empresa, não o relacionamento com os clientes.

Assim sendo, as empresas buscavam abordar o maior número de clientes em menos tempo, visto que o conceito era de venda única por pessoa.

No entanto, o mercado online alterou a maneira como se comporta o mercado, e o cliente. O perfil passivo do cliente foi alterado de forma orgânica, ao passo que o cliente atual interage com as empresas, sendo fatores principais na validação das marcas.

Comportamento do cliente e vínculo essencial

O comportamento do cliente junto às redes sociais possibilitaram feedback imediato, e um vínculo com o consumidor.

Por isso, atualmente a qualidade acompanha a quantidade. De modo que o mercado está cada vez mais concorrido, sendo a construção do vínculo com o cliente essencial para a manutenção da receita de uma empresa.

Satisfação do cliente e ações de Marketing Digital

A Satisfação do cliente garante fatores importantes como escalabilidade, recorrência, indicação orgânica e valor de mercado.

Por isso, ações de marketing digital estão cada vez mais alinhadas aos objetivos das empresas. Obviamente a volumetria das vendas é fundamental para a receita.

No entanto, o mercado já está ciente de que não adianta ter receita alta em um mês e não ter uma base de estabilidade financeira.

Por isso, a fidelização do cliente e a construção de um relacionamento são fatores cada vez mais abrangentes e priorizados para uma empresa que quer crescer e permanecer no mercado.