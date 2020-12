Qualidade e Quantidade nas Demandas Atuais

Qualidade como valor da empresa e quantidade como consequência

A quantidade é importante para uma empresa obter lucratividade. Porém, é um consequência de uma série de planos e estratégias do negócio.

No mercado atual a qualidade é um valor para a empresa. Por isso, a satisfação do cliente é fator fundamental para que uma empresa ganhe confiabilidade e possa promover a marca de forma orgânica.

Porém, anteriormente a era digital a quantidade era mais importante do que qualidade. Uma vez que o foco das empresas era no volume de novas demandas. De modo que novos negócios era mais importante do que a satisfação do cliente.

Conceitos modificados

Dessa forma, o objetivo das empresas era abordar o maior número de pessoas para que a empresa pudesse alcançar suas metas. Entretanto, o objetivo terminava na venda, não se construía um relacionamento com o cliente.

Entretanto, no mercado atual a qualidade é uma prioridade das empresas. Uma vez que apenas entregando qualidade aos clientes uma empresa se torna competitiva.

Crescimento planejado

Sendo assim, entregar qualidade ao cliente é um fator primordial para que uma empresa permaneça no mercado, ao passo que possa planejar seu crescimento.

No entanto, a qualidade precisa vir acompanhada de quantidade, haja vista que o faturamento de uma empresa é o fator que a mantém funcionando de forma otimizada no mercado atual.

Quantidade como consequência da qualidade

Todavia, a quantidade é uma consequência da qualidade da empresa no mercado. De forma que a fidelização do cliente se tornou um objetivo tão importante quanto vender.

Portanto, no mercado atual a qualidade é uma necessidade, ao passo que a quantidade se tornou um fator sequencial de uma série de necessidades atendidas pela empresa. Sendo assim, a entrega de valores da empresa faz parte da qualidade e do processo de fidelização do cliente.