‘Quando comecei, jamais pensei que quebraria algum recorde’

Depois de chegar aos 644 gols pelo Barcelona, superando o recorde de Pelé de gols marcados por um clube em jogos oficiais, Lionel Messi comemorou o feito histórico desta terça-feira, obtido na vitória por 3 a 0 sobre o Valladolid por LaLiga.

O argentino de 33 anos foi às redes sociais e comemorou a marca atingida e até citou Pelé em sua postagem.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Quando comecei a jogar futebol, jamais pensei que quebraria algum recorde. E menos ainda o que consegui hoje, que detinha Pelé. Só posso agradecer a todos os que me ajudaram em todos esses anos, meus companheiros de equipe, minha família, meus amigos e todos que me apoiam a cada dia”, postou Messi.

Messi havia igualado o Rei do Futebol no último sábado, ao marcar contra o Valencia. O próprio Pelé foi às redes sociais para parabenizar o argentino pelo feito impressionante.

Mas há uma ressalva importante: o Rei do Futebol tem, na verdade, 1.091 gols com a camisa santista, nas contas do próprio clube.

Acontece que o futebol era muito diferente na época em que ele jogava e vários dos gols saíram em amistosos. O Santos trocava competições oficiais por excursões pelo mundo que eram muito mais rentáveis tanto financeira quando esportivamente falando nas décadas de 60 e 70.