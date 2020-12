‘Quando está relaxado, faz o que fez pelo PSG na Champions’

Em entrevista exclusiva à reportagem da ESPN Brasil, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, falou sobre diversos temas importantes. Entre eles, o amadurecimento de Neymar, que foi seu companheiro por três anos no Paris Saint-Germain e segue sendo seu colega de equipe na seleção brasileira.

Na opinião de Thiago, o atacante muitas vezes perdia a cabeça em campo por carregar excessiva responsabilidade nas costas, já que, desde o início de sua carreira, no Santos, sempre foi esperado que ele encontrasse soluções para as dificuldades apresentadas em campo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Para o veterano do Chelsea, Neymar amadureceu a partir do momento em que aceitou dividir o “fardo” com outros colegas de equipes, o que faz com que ele ficasse mais relaxado.

Thiago Silva apontou como maior prova disso a partidaça feita pelo camisa 10 na última quarta-feira, quando anotou um hat trick na goleada por 5 a 1 do PSG sobre o Istanbul Basaksehir, pela Champions League.

“Acho que a maturidade do Neymar não vem desse ano, já vem de alguns anos. Esse amadurecimento do Neymar, para mim, que fiz parte também desse processo no PSG e na seleção, ele tem um lugar especial. Ele é uma estrela e, por vezes, a pressão em cima dele é muito grande. E ele, por ter muita responsabilidade e saber que ele é muito bom, carregava muito isso nas costas”, salientou.

“A partir do momento que você joga em time de alto nível, tem que dividir as responsabilidades. É claro que a gente sabe que ele é o cara, que ele tem que decidir e vai decidir a qualquer momento, mas, a partir do momento em que ele começa a dividir as responsabilidades, fica um pouco mais leve”, seguiu.

Thiago Silva e Neymar comemoram título do PSG na Copa da Liga Francesa Getty Images

“Você fica um pouco mais solto, e nem digo em termos de responsabilidade, porque isso ele sempre teve. Mas quando ele divide com Mbappé, com Di María, com Marquinhos, com Verratti, as coisas fluem melhor para ele. E quando ele está relaxado, como estava no jogo de ontem (quarta-feira), faz o que fez…”, complementou.

Na atual temporada, o camisa 10 soma apenas três cartões amarelos em 11 jogos, contando Ligue 1 e Liga dos Campeões.

Ele foi expulso uma vez em 2020/21, mas em condições excepcionais: foi na confusão ao final do clássico contra o Olympique de Marselha, em que acusou o zagueiro Álvaro González de racismo.

Na última terça, aliás, Neymar foi bastante elogiado por ter demonstrado apoio aos jogadores do Istanbul Basaksehir após o triste episódio de racismo ocorrido com o auxiliar Pierre Webó.

Nas imagens da partida, foi possível ver o brasileiro apoiando os jogadores do clube turco a abandonarem o campo e dizendo que o PSG também se recusaria a jogar enquanto o 4º árbitro Sebastian Coltescu estivesse em campo.