A história de Papu Gómez na Atalanta pode estar cada vez mais próxima do fim. Depois de brigas com o técnico Gian Piero Gasperini, o argentino fez uma publicação em seu perfil no Instagram em que dá indícios de uma saída.

“Caros torcedores da Atalanta, escrevo aqui porque não tenho nenhuma outra maneira de me defender e de falar com vocês. Só posso dizer que, quando eu for embora, saberão a verdade de tudo. Vocês me conhecem e sabem a pessoa que sou. Amo vocês. Seu capitão”, escreveu.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O desgaste entre os dois começou depois do empate contra o Midtjylland, pela Champions League, quando Gasperini queria inverter Papu de lado no campo, o que gerou insatisfação do argentino. Após negar o pedido do comandante, o camisa 10 foi substituído no intervalo da partida.

Depois, ficou no banco na partida seguinte contra o Verona, foi titular contra o Ajax, mas voltou à reserva no último duelo contra a Fiorentina. O treinador justificou a decisão de deixar o atleta no banco nas partidas como necessidade de poupar o atleta de possíveis lesões.

Os atritos, porém, não foram negados por nenhuma das partes. O presidente do clube tentou colocar panos quentes na situação, mas o problema se tornou ainda maior internamente.

Segundo o jornal L‘Eco di Bergamo, a situação é ‘irreversível’.