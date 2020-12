‘Quanto mais lê, mais ateu fica’ · .

Fábio Porchat dividiu opiniões nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (22), após criticar a interpretação da Bíblia em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. Intérprete de Jesus no especial de Natal do Porta Fundos, Teocracia em Vertigem, o humorista não enxerga veracidade na escritura sagrada. “Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é”, declarou.

“[…] Não dá para acreditar no que está ali [na Bíblia] literalmente. São parábolas muito bonitas, ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, com o outro, com as adversidades”, afirmou.

Com o nome nos assuntos mais comentados no Twitter, o apresentador do Que História é Essa, Porchat?, do GNT, enfatizou que chegou a essa conclusão durante a pesquisa para o roteiro do filme do humorístico.

“Eu sempre me interessei muito por religião, qualquer uma delas, as histórias são muito ricas. E para escrever esse especial eu li os quatro evangelistas, porque cada um conta uma versão, para ter um olhar de fora. Como eu não acredito [na Bíblia], eu olho como qualquer outra pessoa que teria uma reação normal. Eu analiso, leio a Bíblia para tentar transformar aquilo em um olhar não-crente”, explicou.

Ateu assumido, o ator também deu a sua opinião sobre quem ele acredita que seja Jesus, uma figura diferente daquela ilustrada no livro religioso. Para ele, Cristo vem ao mundo em forma de pessoas puras.

“Jesus volta o tempo todo, mas não deixam ele crescer. Jesus é Emily, criança que morreu baleada, é João Hélio [arrastado pelo carro em movimento, após um assalto], todas as pessoas que tentam voltar e são assassinadas”, completou.

Confira as reações dos internautas sobre as falas de Porchat abaixo:

“Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é.”

No #RodaViva, @FabioPorchat fala sobre a pesquisa para o roteiro do especial de Natal do Porta dos Fundos e sua relação com a religião. pic.twitter.com/LbxDPW1xQy

— Roda Viva (@rodaviva) December 22, 2020

Fábio Porchat ateu sendo mais cristão do que muitos cristÕes #RodaViva

— vê-i-ene-ene-ípsilon (@vinnycomy_) December 22, 2020

Sou cristão, sim, e até crente, mas não demente. Compreendo bem o Porchat e me solidarizo até com seu modo de pensar. Realmente a Bíblia tem umas histórias que são mesmo só pra “crentes”, de tão surreais. Hoje faço umas releituras da Bíblia com outro olhar tipo Porchat. Rsrsrsrs

— Ebenézer Reis (@EbeReis) December 22, 2020

O Porchat tem todo direito de expressar de falar o que ele quiser. Eu só acho as falas dele sobre religião fortes, eu penso que se fosse ao contrario ele se iria ficar bolado. Ele é um excelente humorista, ele é inteligente. #RodaViva

— Wallace Lopes (@wallaceprecioso) December 22, 2020

A reaçada cidadã de bem, cristã e escrota pira.

— Ártemis 🚩 (@artemisagauche) December 22, 2020

Com Deus não se brinca, aguardem o resultado!!!

— @pdoin (@paulodoin) December 22, 2020

#Rodaviva Porchat, se vc não conhece e não acredita na Bíblia, não ridicularize. Isso não é humor.

— José Eduardo (@JoseEduardo58_) December 22, 2020