Quarto filme do Thor terá retorno de personagem desaparecida; saiba quem · .

Thor: Love and Thunder, quarto filme solo do Deus do Trovão, terá o retorno de uma personagem que não dá as caras no Universo Marvel desde Thor: O Mundo Sombrio (2013). Trata-se de Lady Sif (Jaimie Alexander), grande companheira de aventuras do herói que o ajudou a derrotar vários vilões pelo caminho.

De acordo com o site Deadline, a volta de Jaimie não se limitará aos cinemas. É esperado que ela tenha uma participação em Loki, série do Disney+ estrelada por Tom Hiddleston sobre o anti-herói e irmão de Thor (Chris Hemsworth) que faz primeira apresentação em maio (sem data oficial) no serviço de streaming.

A atriz ficou ausente de Thor: Ragnarok (2017) por conflitos de agenda. Na época, Jaimie revelou que as filmagens do longa ocorreram durante os trabalhos de Blindspot (2015-2020), série na qual vivia a protagonista da trama.

Além de Jaimie e Hemsworth, Thor: Love and Thunder, ainda sem título oficial no Brasil, também terá os retornos de Natalie Portman (Jane) e Tessa Thompson (Valquíria). O vencedor do Oscar Christian Bale interpretará o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses. A estreia está marcada para 11 de fevereiro de 2022.

Abaixo, reveja o primeiro trailer da série de Loki: