Grávida de gêmeos, frutos de seu relacionamento com André Rizek, Andréia Sadi revelou a rasteira que levou do destino ao descobrir a gestação. “Eu sempre brinquei que adoraria ter dois filhos de uma vez quando eu quisesse engravidar. Mas era brincadeira! Quando chegou a minha vez e eu ouvi que eram dois, eu quase desmaiei”, confessou a jornalista.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a apresentadora do Em Pauta, da GloboNews, relembrou como foi chocante saber que esperar dois bebês, ainda mais devido ao fato de que ela e o comentarista esportivo planejavam filhos apenas para após 2022. Sadi e Rizek namoram desde 2019 e se casaram no começo de 2020.

“A gente tinha planejado para depois da Copa e da eleição de 2022, porque aqui é tudo pelo calendário político e esportivo. Mas, como já entendi com esses dois figuras que estão na minha barriga, eu não tenho controle de nada”, avaliou a repórter e analista política.

“Quando ela [a médica] confirmou [gêmeos], eu liguei para minha mãe em São Paulo, porque o André estava no ar, no programa dele. Minha mãe não parava de falar sobre um assunto qualquer e eu falei: ‘Mãe, para de falar. Escuta. Tem dois netos seus aqui dentro’. Ela achou que fosse brincadeira, e o André também. Eu fiquei muito assustada, e ele só chorava de alegria”, contou.

“Eu fiquei com medo de dois ao mesmo tempo, de não dar conta. Mas, depois, fui me acalmando ao pensar que sou sortuda por poder dar um irmão para o outro de cara. Eu tenho irmãos. É a melhor coisa do mundo. Eu jurava que eram meninas, e o André, um casal. Outro choque quando eu vi que eram dois meninos. Cada ultrassom, um flash”, brincou a funcionária da Globo.

Uma das jornalistas que mais vem se destacando na TV aberta e no canal de . paga, Andréia confessou também como ama seu trabalho ininterrupto, com informações que mudam o tempo todo.

“Se eu puder trabalhar até o fim, vou até o fim. Eu me sinto muito viva e feliz trabalhando. Brinco que eles já sabem que mamãe fica agitada quando tem furo e começam a dançar. Mas por serem gêmeos, podem vir prematuros. Vou fazer o que o médico mandar”, reconheceu.

“Minha mãe diz que eu não vou desacelerar nunca. E, como ela é a pessoa que mais me conhece, eu acredito. Mas vamos precisar de uma nova organização de rotina. Eu e André falamos sobre isso. Ambos trabalham bastante e amam. O André é muito parceiro e sabe que eu sou jornalista 24 horas, que o trabalho me realiza, que eu amo”, explicou.