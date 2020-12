Quase um ano depois, Warner corrige erro e exibe crossover de heróis completo · .

Quase um ano depois, o canal pago Warner Channel anunciou que finalmente irá exibir o especial Crise nas Infinitas Terras, maior crossover dos heróis do Arrowverse, de maneira completa. Em janeiro, os eventos que alinhavam as tramas de Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman foi ao ar com um episódio a menos porque a série “derivada” de Batman é exibida no Brasil pela HBO.

Dividido em cinco partes, o evento será exibido neste domingo (20), a partir das 22h25 (horário de Brasília), no bloco intitulado Domingo Heroico.

Crise nas Infinitas Terras reuniu personagens de todo o Arrowverse e contou com diversas participações especiais. Além dos tradicionais Flash (Grant Gustin), Arqueiro Verde (Stephen Amell), Supergirl (Melissa Benoist), Batwoman (Ruby Rose) e a equipe de Legends of Tomorrow, o evento reuniu pela primeira vez o Raio Negro (Cress Williams) com seus pares superpoderosos.

De fora do Arrowverse, os fãs foram agraciados com a participação surpresa de Tom Ellis como Lúcifer. Apesar de não fazer parte do universo da DC nas telinhas, o personagem integra o time de heróis da editora nos quadrinhos.

A Crise também foi responsável por retornos muito aguardados pelos fãs das produções da rede The CW. Mesmo que em participação relâmpago, Tom Welling e Erica Durance reprisaram seus personagens de Smallville (2001-2011) durante os crossover, em um encontro divertido com o Lex Luthor vivido por Jon Cryer.

Confira abaixo a programação completa do bloco Domingo Heroico:

Parte 1 (às 22h25)

Supergirl – 5ª temporada, episódio 9

Parte 2 (às 23h10)

Batwoman – 1ª temporada, episódio 9

Parte 3 (à meia-noite)

The Flash – 6ª temporada, episódio 9

Parte 4 (à 0h59)

Arrow – 8ª temporada, episódio 8

Parte 5 (à 1h35)

Legends of Tomorrow – 5ª temporada, episódio especial