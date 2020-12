Quatro jogadores da Ponte Preta testam positivo para covid-19

A Ponte Preta informou nesta segunda-feira que quatro atletas do clube foram colocados em isolamento após os resultados dos testes recebidos no início desta tarde confirmarem que eles estão com covid-19.

Segundo relatou a Macaca, os jogadores que testaram positivo são os meias Dawhan e Luis Oyama e os atacantes João Veras e Pedrinho. Eles ficarão isolados por um período de dez dias, conforme determina o protocolo da CBF.

“Os quatro atletas estão assintomáticos e clinicamente bem. Eles estão e continuarão sendo monitorados diariamente e esperamos que se recuperem plenamente. Todos os demais atletas testaram negativo”, disse o médico Felipe Abreu.

Dessa forma, os quatro desfalcarão a Ponte Preta no confronto direto com o Cruzeiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Campinas.