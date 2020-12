quem é Edin Terzic, o novo comandante do Dortmund

O Borussia Dortmund sempre esteve diante dos olhos de Edin Terzic, embora as perspectivas tenham mudado ao longo do tempo. A paixão de arquibancada virou profissão e agora se transporta para a maior oportunidade de sua carreira. Aos 38 anos, ele assume o comando do time aurinegro até o fim da temporada.

“Eu fui um torcedor do clube minha vida toda, eu venho da região. Eu sou moldado pelo que aconteceu aqui no passado”, afirmou na entrevista coletiva desta segunda-feira, véspera de sua primeira partida no cargo, diante do Werder Bremen, fora de casa, pela Bundesliga.

“É uma situação inacreditável. Eu vim ao estádio pela primeira vez quando eu tinha nove anos de idade. Eu nunca sonhei em estar em tal posição. Há alguma coisa muito especial sobre em acordar de manhã e pensar no futebol aurinegro”, declarou o técnico de 38 anos natural de Menden, uma cidade a cerca de 30km de Dortmund.

Apaixonado por futebol, Terzic jogava semiprofissionalmente para ajudar a bancar o curso de ciências do esporte na Universidade Ruhr-Bochum. Naquele momento, ele conheceu sua esposa Kora e Hannes Wolf, que viria a ser um grande companheiro na carreira, como apontou o site oficial da Bundesliga.

“Eu comecei a tirar minhas licenças de técnico e estudei ciências do esporte na Alemanha e pagava minhas contas e universidade jogando futebol semiprofissional”, contou em entrevista ao site do West Ham (vamos chegar lá) em 2015.

“Eu estudei para minha licença ‘A’ e encontrei o chefe de scout do Borussia Dortmund e alguns meses depois ele me ligou e me ofereceu o trabalho. Em 2010, eu parei de jogar e comecei a ser técnico com o Borussia Dortmund.”

Entre 2010 e 2013, Terzic foi olheiro do clube que tinha Jurgen Klopp então como treinador e vivia um período incrível. Exatamente no período em que esteve no clube, no qual também foi auxiliar de Hannes Wolf dos times sub-17, sub-19 e sub-23, ele viu sua equipe de coração ser bicampeã alemã e chegar à final da Uefa Champions League.

Nos quatro anos seguintes, ele passaria a primeira metade no Besiktas e a segunda no West Ham, em ambos sendo assistente de Slaven Bilic, hoje técnico do West Bromwich. Seu retorno a Dortmund ocorreu em 2018 para fazer parte da equipe de Lucien Favre, a quem terá a missão agora de substituir com um contrato pelo menos até o fim da temporada.

A missão de Terzic é conseguir recolocar o time no caminho das vitórias. “Sentimos que estávamos em perigo de não alcançarmos nossos objetivos para a temporada depois desta difícil fase. É por isso que tivemos de tomar uma ação”, afirmou o diretor de esportes Michael Zorc no anúncio do Dortmund da demissão de Favre.

Atualmente, os aurinegros aparecem na quinta colocação da Bundesliga com 19 pontos, seis a menos do que o líder Bayer Leverkusen. A equipe irá enfrentar o Sevilla nas oitavas de final da Champions League e duelará com o Eintracht Braunschweig pela segunda rodada da Copa da Alemanha.