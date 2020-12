Quem foram os melhores de 2020 na televisão? Vote no prêmio . · .

As votações da primeira edição do Prêmio . 2020 se encerram nesta terça-feira (15), às 17h. Cada uma das 13 categorias tem entre quatro e nove indicados. Já foram registradas mais de 190 mil participações, mas ainda é possível fazer a escolha dos seus favoritos no ano. Clique nos links no final deste texto.

Na primeira edição do Prêmio ., foram selecionadas as áreas que mais se destacaram desde o início da quarentena: jornalismo, entretenimento, streaming e redes sociais, como YouTube e Instagram.

A categoria com a votação mais equilibrada é de programa que melhor se reinventou na pandemia, com Altas Horas, Conversa com Bial, Domingo Legal e Hora do Faro disputando voto a voto.

Alguns nomes concorrem em mais de uma categoria, dependendo do que apresentam. São os casos de Pedro Bial, Fátima Bernardes, Fábio Porchat, Celso Portiolli, Márcio Gomes, Daniela Lima, Luciano Huck, Rodrigo Faro, Tiago Leifert, Marcos Mion, Tatá Werneck, Heraldo Pereira, Maria Júlia Coutinho, William Bonner e Renata Vasconcellos.

Por conta dos cuidados da Covid-19, grandes figuras da televisão, como Silvio Santos, Raul Gil, Carlos Alberto de Nóbrega, Chico Pinheiro e Zileide Silva, permaneceram afastados dos estúdios de suas respectivas emissoras por terem mais de 60 anos e pertencerem ao grupo de risco contra o novo coronavírus. Assim, eles ficam de fora da disputa em 2020.

Na web, acontece a disputa influenciador digital; e uma diferente, a de personalidade da TV no YouTube/web, que considera nomes que são famosos por seus trabalhos na televisão, mas que passaram a produzir conteúdos interessantes também na internet.

Votação do Prêmio .

