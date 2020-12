Quem matou Ramiro? Assassinato do pai de Poderosa incendeia Amor Sem Igual · .

Na reta final de Amor Sem Igual, o mistério sobre o assassinato de Ramiro (Juan Alba) vai incendiar a novela da Record. O telespectador já sabe que Tobias (Thiago Rodrigues) foi o responsável por atirar no pai, mas o playboy tentará incriminar Poderosa (Day Mesquita) e promoverá uma verdadeira caça às bruxas em busca da prostituta.

No capítulo desta quarta (23), o empresário e Tobias entraram em uma luta corporal após o mimado tentar matar a meia-irmã. Porém, o dono da Bras Talentos Esportivos perdeu a batalha e foi morto pelo herdeiro com um tiro.

No meio da confusão, Angélica conseguiu pegar a arma para se defender de Tobias. Porém, o noivo de Vânia (Camila Mayrink) foi mais esperto e simulou que estava sendo feito refém pela ruiva. No momento, um dos seguranças de Ramiro apareceu no quarto do filho do patrão e acreditou na versão contada pelo playboy.

Desesperada, Poderosa trancou o segurança e Tobias em um cômodo e sumiu no mundo. Porém, após conseguir escapar, o irmão de Fernanda (Barbara França) começou uma caçada para encontrar a meia-irmã e incriminá-la. Com medo de a ruiva abrir a boca, o mau-caráter ofereceu dinheiro para que o delegado Fonseca (Thierry Figueira) agilize a captura da suposta assassina.

Repercussão

Nas cenas previstas para irem ao ar no capítulo de segunda (28) do folhetim de Cristianne Fridman, o elenco de Amor Sem Igual começará a descobrir a morte do personagem de Juan Alba. “Aconteceu uma tragédia, Ramiro foi assassinado”, dirá Olympia (Françoise Forton) em uma ligação para Cindy (Juliana Lohmann).

A ex-namorada de Antônio Júnior (Miguel Coelho) questionará quem foi o responsável por tamanha maldade, mas a ex-dona do Mademoiselle Olympia Night Club não saberá responder: “Estão acusando a Poderosa de ter atirado nele. Ela e Tobias estavam na suíte no momento do crime”.

Para incriminar Poderosa, os policiais do delegado Fonseca já começarão a investigar a cena do crime acreditando que a prostituta é a culpada: “Vamos na suíte da Poderosa. A arma do crime foi deixada lá”, dirá um dos homens.

Maikitaison (Marcelo Batista) ouvirá a discussão dos agentes do Estado e fará um alerta. “Possível arma do crime, tem que esperar a perícia determinar isso!”, reforçará. Porém, um parceiro de Fonseca retrucará: “Não adianta tentar defender a amiguinha da sua patroa. A arma do crime tá lá, na suíte dela”.

O espirito inquisidor será o mesmo na busca em que o personagem Thierry Figueira fará na casa de Furacão (Dani Moreno). O corrupto acreditará que Angélica se escondeu no apartamento da amiga e a tratará com grosseira: “Pode mandar a Poderosa sair”, gritará.

