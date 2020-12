‘Quem os conhece sou eu’

Pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil, empate no Allianz Parque. Palmeiras e América-MG ficaram no 1 a 1 e a decisão de quem irá para a final da competição nacional fica em aberto.

Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Abel Ferreira demonstrou bastante conhecimento sobre o adversário. Questionado se o Palmeiras deveria ter atuado com um jogo mais centralizado, o português discordou e apresentou argumentos contrários.

“Não acho. Bem pelo contrário. Um dos nossos problemas na primeira parte foi centralizar o jogo. Avisei que esta equipe (América-MG) é muito organizada. Não foi por acaso que eliminou os adversários e ganhou na casa deles (Corinthians e Internacional). É uma equipe que fecha muito bem o meio. Fecha com os meias e os pontas. Portanto, era um jogo, mais do que nunca, para explorar por fora e empurrar o adversário para trás. Nossos homens da frente tem que correr para frente. Não fomos capazes de fazer o adversário correr para a baliza deles”, afirmou.

Sobre os homens de ataque correrem para frente, Abel Ferreira explicou a função. Para ele, os jogadores que jogam aberto, dando exemplo dos principais times do futebol mundial, ajudam a empurrar o adversário para trás.

Abel Ferreira na partida entre Palmeiras e América-MG pela Copa do Brasil Cesar Greco/SE Palmeiras

“Vocês veem as grandes equipes do mundo, jogam com acelerados de fora para dentro. Isso que o Rony nos dá. Todas as grandes equipes, olham para o Liverpool, as grandes equipes, tem jogadores que correm para frente, que são verticais, que empurrar o adversário para trás. Se eu quisesse jogar curto, em jogo de posse, eu não estou criando perigo ao adversário. O Rony nos dá, o Willian também”.

Por fim, o treinador mostrou descontentamento sobre uma pergunta em relação ao quanto a parte física dos jogadores pode interferir na reta final do Palmeiras.

“Eu gosto que vocês fazem críticas construtivas quando dizem ‘por que tirou o Viña, por que tirou o…’ e depois fazem perguntas sobre as capacidades físicas. A minha função é treinador, a minha função é decidir. Este é o meu trabalho. Quem os treina sou eu, quem está todos os dias com eles, sou eu, quem os conhece sou eu. Não é quem está no sofá, dizendo: tem que jogar esse, aquele. Se estão no Palmeiras é porque são bons. Se estão no Palmeiras é porque, quem os escolheu viu qualidade para jogarem aqui. Hoje vão jogar uns, amanhã vão jogar outros. Se estão aqui, o Palmeiras conta com eles. Questão do plantel, física, tem que ser feita assim. Não só por um calendário congestionado, e porque estamos em todas as competições lutando pelo título, o que nos leva a pensar dessa maneira. Infelizmente hoje não deu para ganhar. Recuperar, descansar, pensar no próximo jogo e porque, no futebol ou na vida, não se anda para trás, só para frente”, finalizou.

A partida decisiva entre América-MG e Palmeiras será disputada na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Arena Independência. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, avança à decisão.