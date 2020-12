Quem teve o melhor barraco nos realities deste ano? · .

Apesar das críticas, tanto o Big Brother Brasil 20 quanto A Fazenda 12 serviram boas brigas este ano. Participantes polêmicos marcaram as edições dos dois programas e agitaram as redes sociais em um período caótico por causa da pandemia da Covid-19.

O reality da Globo, por exemplo, teve a revolta das mulheres da casa contra os brothers machistas. Já a atração rural da Record exibiu momentos tensos, como no dia em que Raissa Barbosa encheu a cara dos peões de creme hidratante.

O . separou alguns dos barracos protagonizados nos dois realities em 2020. Confira e vote no programa que mais rendeu treta neste ano:

Briga das blogueirinhas

Logo no começo do jogo, Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, protagonizou o primeiro desentendimento com Rafa Kalimann. As duas começaram a trocar acusações sobre quem tinha deixado de seguir quem no Instagram. A maquiadora chegou a dar um empurrão na influenciadora digital. “Vai se foder!”, gritou a morena na ocasião.

BRIGA DE BLOGUEIRAS!!!! Boca Rosa e Rafa (alguma coisa) acabaram de tretar na primeira festa do #BBBB2O, a briga foi tão intensa que deixou Lipo Rosa em prantos, veja:

pic.twitter.com/UcCY1P8Km1

— POP HYPE (@portalpophype) January 25, 2020

Revolução das sisters

Como esquecer o dia em que as mulheres da casa se revoltaram contra os homens? A briga rolou quando Daniel Lenhardt e Ivy Moraes, enviados da casa de vidro, revelaram que Hadson Nery e outros participantes tinham planejado desestabilizar a modelo Mari Gonzalez. A ideia era fazer com que a ex-panicat se envolvesse com algum participante, mesmo sendo comprometida.

Gente catem o barraco completo das mulheres vs a trupe do Hadson ontem na madrugada !!!! #BBB20#RedeBBB#ForaBocaRosapic.twitter.com/K4MF5IewdM

— EuLuizHalan (@eu_halan) February 3, 2020

Briga do feijão

Outra treta que marcou o BBB20 teve Babu Santana, Bianca, Flayslane Rayane, Mari e Felipe Prior como protagonistas. Os confinados promoveram a maior gritaria por causa do feijão que havia sido preparado para o almoço. “Você é muito difícil de lidar”, disparou Boca Rosa contra o ator.

Tá rolando maior treta por causa de feijão na xepa do #BBB20

Episódio de hoje: Bianca e Flayslane VS. Babu

Quem tá certo? pic.twitter.com/HCzNhFKVS0

— bcharts (@bchatss) February 24, 2020

Zero estalecas

Thelma Assis, campeã do BBB20, também se envolveu em algumas brigas dentro da casa. A confusão, que entrou para o currículo de tretas da médica, contou também com a participação do brother Lucas Gallina. Na ocasião, a sister ficou revoltada ao saber que o empresário não havia contribuído com estalecas para a compra de alimentos da semana.

MDS O ESMURRO DA THELMA NO MACHO ESCROTO DO LUCAS AMOOOOOOOOO

THELMINHA LENDAAAAAAAAAAAAAAA #BBB20

pic.twitter.com/WWmz4vGiSG

— bruna (@lmjimpacts) February 15, 2020

Rafa x Flay

A discussão entre Rafa e Flayslane também rendeu bons memes nas redes sociais. A influenciadora digital resolveu falar tudo o que estava entalado a respeito do comportamento da paraibana. “Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você, sim, incoerente…”, disse ela, em uma frase que virou meme nas redes sociais.

passando pra deixar esse vídeo da Rafa jantando a Flay. Flay falsa sim, cuspiu na mesa do VIP e disse “elas merecem”, é contraditória sim dentro da casa, apoiou os machos depois de ter surtado. Não venham dizer que ela movimenta a casa o prior fazia a mesma coisa e saiu pic.twitter.com/6driHTZ2zM

— 𝐁𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 ~🍒 (@Bre_kelly13) April 11, 2020

Victor Hugo afrontoso

Manu Gavassi também não conseguiu segurar a onda dentro do reality da Globo. A cantora, que sempre tentou manter um clima de paz na casa, acabou se irritando com o brother Victor Hugo Teixeira. Durante uma das festas, a artista acusou o psicólogo de tentar influenciar pessoas a votarem nela. “Falso do caralho”, gritou.

quando rafa levantou a voz, dizendo: “você não bate nela não” pro victor hugo, durante a briga dele com a manoela advogada de manu gavassi aí RANU PARTY pic.twitter.com/KsmouUJz5t

— ؘ (@sanasjens) April 16, 2020

O primeiro conflito A primeira vez a gente nunca esquece. Por isso, não há como superar a treta que marcou o início da 12ª edição de A Fazenda. Luiza Ambiel e Biel foram os protagonistas de um barraco ao vivo. A briga começou porque a ex-Banheira do Gugu tinha sido vetada de uma atividade pelo músico. Para completar, ela ainda chamou Marcos Mion de “Bial”, confundindo-o com Pedro Bial, antigo apresentador do Big Brother Brasil.

luiza comendo o rabo do biel e chamando o mion de Bial lenda#AFazenda12pic.twitter.com/29Fl8sekeV

— diário de umA travesti (@alinadurso) September 11, 2020

Hóspede da sede Jojo Todynho perdeu as estribeiras em uma briga com Biel. O músico causou uma punição que deixou os confinados sem água encanada. Irritada, a cantora promoveu uma gritaria dentro da sede quando viu o peão dormindo em vez de ajudar a pegar água do poço. “Aqui você não tá de hóspede, não”, gritou a funkeira.

Jojo não aguentou a bagunça na sede e comprou briga com os peões que estavam dormindo! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6Ipic.twitter.com/k513GyMZCj

— A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2020

Boca suja Durante um dos programas ao vivo, Jojo protagonizou outra cena marcante na história do reality rural. A cantora voltou a falar sobre a punição que tinha sido tomada por Biel e reclamou de não poder votar no cantor durante a formação da roça, já que ele tinha fugido para a baia. “Você é um cuzão”, disparou ela.

Gente o vídeo da Jojo chamando o Biel de frouxo e de cuzao chegou em 1 milhao de views aqui no twitter, vcs sabiam?#Afazenda12pic.twitter.com/q4FSEXnchD

— #JojoCampeã 💥 (@bluedani2_) December 11, 2020

Lixa de unha Luiza Ambiel conquistou mais uma posição na lista de barracos. A atriz discutiu com Jakelyne Oliveira durante uma das formações da roça. A Miss Brasil 2013 citou a filha da ex-Banheira do Gugu durante a discussão e despertou a fúria na mãezona. Nervosa, Luiza brigou com a ficante de Mariano enquanto lixava as unhas.

a jake falando da filha da luiza, MATOU #RocaAFazendapic.twitter.com/KB3A4LXpPi

— yasmin diferente (@lovatucked) October 21, 2020

Reunião de condomínio Luiza promoveu uma reunião de condomínio para fofocar sobre um possível beijo entre Lipe Ribeiro e Jakelyne. A atriz acusou Raissa Barbosa de repassar a informação. O encontro de peões acabou tomando outro rumo e terminou com uma briga entre MC Mirella e Raissa.

#TRETA ! #AFazanda12

FOGO NO FENO! Após a reunião louca da Luiza que não deu o barraco que ela esperava. @raissabarbosaoficial pediu para falar com a @mirella sobre a formação da roça ontem, Mirella que a princípio não queria conversar pq segundo ela a Raissa ia se descontrolar. pic.twitter.com/msrM9nv0qO

— 🌼 (@wolf2020lobo) October 21, 2020