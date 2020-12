Quem vai bombar em 2021? Aposte em Cauã Reymond e Camila Queiroz · .

O ano de 2020 teve poucas oportunidades para que atores brilhassem em produções inéditas na TV e no cinema, mas 2021 promete compensar pelo que o brasileiro perdeu. O retorno das novelas trará de volta à programação da Globo famosos que estiveram afastados dos folhetins, como Cauã Reymond e Selton Mello. Já Bruna Marquezine promete muita repercussão em sua estreia na Netflix.

Além da novela das seis, da qual será protagonista, Selton Mello também estrelará a nova temporada de Sessão de Terapia, no Globoplay. Ele contracenará com Leticia Colin, que brilhará ainda em Onde Está Meu Coração, drama da plataforma de streaming da Globo.

Outra novidade prevista para 2021 é a volta de Angel, a modelo interpretada por Camila Queiroz, em Verdades Secretas 2. Agora em formato de série, a produção deve ter ainda mais erotismo.

Confira sete atores brasileiros que devem brilhar em 2021:

Cauã Reymond será protagonista de novela

Cauã Reymond

Após os últimos capítulos de Amor de Mãe irem ao ar, Cauã Reymond estreará como o protagonista da próxima novela das nove da Globo, Um Lugar ao Sol. Será o retorno dele às novelas após A Regra do Jogo (2015), e em grande estilo: Reymond interpretará dois personagens ao mesmo tempo, irmãos gêmeos que levam vidas separadas e têm personalidades totalmente diferentes. Se a Globo não alterar seu cronograma, a estreia está prevista para abril.

A atriz interpretará vilã de novela das nove

Alinne Moraes

Alinne Moraes também voltará às novelas em Um Lugar ao Sol. Ela interpretará a vilã da história, que terá um interesse amoroso em um dos personagens de Cauã Reymond (seu ex-companheiro na vida real). No papel de Bárbara, será ela quem sugerirá que os gêmeos troquem de lugar.

A modelo Angel voltará em Verdades Secretas 2

Camila Queiroz

A atriz mal pode esperar para retornar ao papel que a tornou famosa: está prometida para este ano a estreia de Verdades Secretas 2 no Globoplay. Agora em formato de série, a história mostrará a modelo Angel alguns anos mais velha, mas ainda lidando com os acontecimentos do último capítulo da novela, que foi ao ar em 2015 na Globo. Camila deve ter muitas cenas quentes e de suspense nesta nova trajetória de Angel.

Bruna caracterizada para a série Maldivas

Bruna Marquezine

Fora da Globo, Bruna Marquezine fará seu primeiro trabalho como atriz na Netflix. Ela está no elenco da série Maldivas, que também conta com outras famosas, como Manu Gavassi, Sheron Menezes e Carol Castro.

Bruna interpreta Liz, uma goiana que se muda para o Rio de Janeiro com o objetivo de reencontrar sua mãe, que morreu em um incêndio misterioso. Tentando buscar respostas para a tragédia, ela se esconde de um investigador e se infiltra num universo cheio de personagens peculiares. Ainda não há data de estreia definida.

Alice Braga terá destaque no cinema

Alice Braga

A atriz brasileira mais bem-sucedida em Hollywood terá dois trabalhos de destaque no cinema no ano que vem. No Brasil, será a estrela de Eduardo e Mônica, comédia romântica baseado na música do Legião Urbana. Nos Estados Unidos, ela aparecerá em uma das mais famosas franquias do universo de heróis: Alice vive uma militar no próximo filme do Esquadrão Suicida.

Selton Mello caracterizado como dom Pedro 2º

Selton Mello

Selton Mello vai finalmente interromper um hiato de 21 anos e voltar a atuar em uma novela. O ator está escalado para viver dom Pedro 2º em Nos Tempos do Imperador, novela que estava prevista para 2020, mas foi adiada devido à pandemia. A última participação de Mello em um folhetim havia sido em Força de um Desejo (1999).

Além da novela, ele também estará na quinta temporada de Sessão de Terapia. Mello interpreta o protagonista da série, um psicólogo que atende seus pacientes e lida também com os próprios dramas. A atração já foi toda gravada e estreará no Globoplay.

Leticia Colin viverá viciada em crack em série

Leticia Colin

A atriz terá cenas bem intensas e dramáticas no papel de Amanda, a protagonista de Onde Está Meu Coração. A série, que estava prevista para estrear no Globoplay em 2020, foi adiada para 2021 e contará a história de uma jovem médica viciada em crack e como a dependência química é impactante na vida dela e de sua família. Leticia se doou muito ao papel e chegou até a ser confundida como uma verdadeira usuária da droga na Cracolândia.

Ela também aparecerá em Sessão de Terapia. Sua personagem é uma jovem mãe lidando com conflitos da maternidade nas sessões com o terapeuta interpretado por Selton Mello.