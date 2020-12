Quer escrever um livro? Veja os 6 passos básicos

Muitas pessoas sonham em escrever um livro algum dia na vida. Pode ser uma biografia, a narração de uma história ficcional, um compilado de conteúdos profissionais ou então simplesmente um guia motivacional, talvez.

Qualquer que seja a temática e o estilo do livro, deve-se seguir alguns passos para conseguir chegar no final com a obra bem escrita e publicada. Acompanhe as 6 dicas essenciais.

1 – Brainstorm

Faça anotações de tudo o que você pensa em colocar em seu livro. Qual o nicho, qual público quer atingir, sobre o conteúdo em si, os pontos importantes e os irrelevantes.

Caso seja uma ficção, já exponha no papel como imagina o enredo, nuances da história que vem à cabeça de vez em quando, inspirações para personagens e ambientações, referências de outras obras e da vida cotidiana. Só escreva – podendo ser em um planner, computador, tablet ou qualquer outro meio.

2 – Defina o tema para o livro

Muitas pessoas que desejam escrever um livro tem na mente um assunto muito geral. Sendo assim, deve-se nesse passo estreitar mais as ideias e encontrar um ponto focal. Detalhe qual será o tema específico abordado em seu livro.

3 – Desenvolva os personagens ou reúna as fontes

Se o livro for de ficção, já comece a desenvolver os personagens antes de começar a escrever de fato. Esse passo é importante, pois você já senta para desenrolar a história com os integrantes com nomes, profissões, personalidades, características definidas. Além de poupar tempo ajuda a garantir uma linearidade e coerência.

No caso de não-ficção, como biografias ou livros-reportagens, por exemplo, procure reunir todas as fontes necessárias para a credibilidade de sua obra. Corte também aquelas que não permitirão aparecer ou que não contribuirão para um bom livro.

4 – Faça o esboço

Tudo aquilo que você pôs no papel anteriormente de forma mais bagunçada, vai se tornar agora o seu esboço mais organizado. É hora de você criar o enredo com começo meio e fim, sem precisar focar muito na gramática e ortografia, pois isso você verá somente depois.

A saber, esse passo não significa fazer um rascunho do livro, mas sim determinar a linha do tempo em que acontece a história, com os principais fatos. Essencial para que você escreva o livro de modo mais organizado, sem se perder no seguimento do raciocínio.

5 – Escreva o livro

Finalmente você começará a escrever o seu livro. Persevere. Afinal, trata-se da etapa mais difícil de seguir até o fim e fácil de desistir.

Determine horários na semana para você se dedicar à escrita, colocando essa atividade em sua rotina junto às demais do dia a dia.

6 – Revise e edite o livro mais de uma vez

Terminou de escrever seu livro? Então faça agora uma super revisão, prezando a correção de erros ortográficos, gramaticais, de coesão, coerência, estrutura de ideias. Enfim, corte tudo o que precisar e adicione o que estiver faltando. Também melhore aquilo que pode ser melhorado, essa é a oportunidade.

Depois disso, espere uns dois dias para fazer uma nova revisão. Provavelmente você econtrará alguma coisa que precisa de um retoque ou até mesmo um errinho de português.