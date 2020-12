Quer, Jesus? Mourinho fala de meia pouco aproveitado no Tottenham e admite chance de devolução ao Benfica

O Benfica emprestou Gedson Fernandes ao Tottenham para um período de 18 meses. No entanto, a passagem do jogador pela Inglaterra pode acabar antes do previsto.

Com apenas um jogo disputado na atual temporada, ele ficou fora da lista para a Europa League. E um retorno ao Benfica não está descartado por José Mourinho.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O jogador merece todo o nosso respeito, assim como o Benfica, que é um clube amigo. Aquilo que decidirem é fundamental e vai prevalecer. A situação é triste, porque ele ficou de fora da lista da Liga Europa, o que lhe reduziu as oportunidades em nove jogos, onde tínhamos cinco substituições e rodamos muito (o elenco)”, disse o comandante, que completou.

“Ficar de fora destes jogos quebra os níveis de confiança e até de dinâmicas. E foi muito ruim para ele. Fora isso, pode jogar na Premier League, mas só podemos ter seis jogadores e o goleiro no banco. E é normal optar por quem tem mais ritmo”, explicou Mourinho, insistindo na situação negativa.

“Estes seis meses foram muito ruins para nós e para ele. Além disso, e isto é incrível, desde que chegou que não falhou um minuto de treino, o que reduz ainda mais os níveis de motivação, mas tem sido um muito bom profissional”, finalizou.

Gedson Fernandes posa para foto com camisa do Tottenham Getty Images

Aos 21 anos, Gedson subiu para o profissional do Benfica na temporada 2018/19, anotando três gols em 46 jogos. Em 2019/20, fez 13 jogos pelo time português e acabou cedido ao Tottenham. Nos Spurs, foram 12 jogos na temporada passada e nenhum gol.