‘Quer ser campeão comigo?’ Thiago Neves revela papo com Mattos e Sampaoli, e diz que chegou a assinar contrato com o Atlético-MG

Bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro entre 2017 e 2018, o meia-atacante Thiago Neves esteve muito próximo de vestir a camisa do rival Atlético-MG.

Porém, a revolta de boa parte da torcida atleticana para com a chegada do meia colocou o negócio por água abaixo.

Em entrevista ao Canal do Rica Perrone, no Youtube, o próprio meia contou como foi todo o processo de quase ida ao Atlético-MG, que contou com ligações de Alexandre Mattos, diretor de futebol, e do técnico Jorge Sampaoli para topar o desafio.

“Eu tomei um susto (quando viu o número do Mattos ligando). Cheguei no Rio, me liga o Alexandre Mattos e aí eu falei: “Não é possível, mais uma loucura na minha vida”. Quando eu atendi, a primeira coisa que ele (Mattos) fala: “Quer ser campeão comigo?” (risos). Na hora, eu falei que sim, porque adoro essas loucuras. Já iria chegar lá falando um monte de besteira. Depois, eu falei com o Alexandre (Mattos) que ele sabia como funcionava, mas que eu topava e perguntei se eles (Atlético) também estariam preparados pelo que estaria por vir. O Mattos disse que sim, que o presidente, que não sei o que, que o Sampaoli queria falar comigo no dia seguinte e eles jogariam contra o Coritiba no dia”, disse o meia.

Porém, a repercussão de uma chegada de Thiago Neves ao Atlético-MG foi bastante mal vista pela torcida atleticana. Organizadas do clube fizeram inúmeros protestos na porta da Cidade do Galo e forçaram a diretoria a abandonar a ideia de contratar Thiago Neves.

“Aí me liga o Sampaoli, a gente faz tudo que pediam, da forma que pediram, tudo bonitinho no papel, rabisquei e meti a caneta. Depois de 15 minutos, me ligam de volta e falam: “Deu ruim aqui, negócio complicou, não vai dar não. Estou indo pela segurança do Thiago e é melhor ele não vir”. Infelizmente (não pude ir)”.

O meia realizou algumas provocações ao Atlético-MG no período no qual esteve no Cruzeiro. Em julho deste ano, o meia respondeu torcedores do Galo no Twitter e fez alusões sobre a goleada por 6 a 1 da Raposa sobre o rival, que decretou a fuga do rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro.

Ainda em 2019, Thiago Neves postou em sua conta oficial no Instagram uma foto do CT do Atlético-MG, que tinha uma espécie de barragem, e fez um infeliz comentário referindo-se a tragédia ocorrida em Brumadinho, Minas Gerais.

Na ocasião, uma barragem de rejeitos da Vale rompeu e matou mais de 100 pessoas, deixando ainda desaparecidos.

“Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção aí pessoal!”, disse o meia, que apagou a postagem logo em seguida e se desculpou.