‘Queria que todos o conhecessem como eu’

Um leitão assado foi o presente do português José Mourinho ao lateral espanhol Sergio Reguilón, do Tottenham, para curtir o Natal na Inglaterra. Estranho? Não para o jogador, que revelou um outro lado do treinador ao diário “As”, nesta quarta-feira (30).

“No dia de Natal, ele sabe que estou sozinho. Chegamos a treinar dia 25 às 15h e eu recebi uma caixa. Abri e era um leitão assado. [Mourinho] me disse: ‘Sei que você está sozinho no Natal, então não precisa preparar o jantar para comer bem’. Tem detalhes que as pessoas não conhecem no dia a dia, mas para um jogador de futebol é importante ter atenção além do futebol”, disse.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Reguilón disse que trabalhar com Mourinho é motivante. Vale lembrar que ele foi desprezado por Zidane no Real Madrid. O clube espanhol cedeu o lateral por 30 milhões de euros (hoje, R$ 190 milhões), com opção de compra fixada em 40 milhões de euros (R$ 254 milhões).

“Mourinho me ligou várias vezes antes de eu tomar a decisão. Foi um motivo que me fez levar em conta [a ida ao Tottenham] diante da sua insistência. Se ele me queria tanto, seria por algo bom”, disse o espanhol.

Mas o lateral lembrou que, embora Mourinho seja um cara afetivo e divertido e que “todos deveriam conhecê-lo como eu conheço”, o português tem também um lado bastante rigoroso.

“Quando ele tem de ser duro, bom ele é muito duro. Mas é uma pessoa que sempre está se preocupando muito com todos”.

O jeito de Mourinho vem dando resultado. O time chegou a figurar entre os primeiros na Premier League, embora agora seja o sétimo, com 26 pontos em 15 jogos (seis a menos que o líder).