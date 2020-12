Queridinho dos famosos, John Drops está na mira de Boninho para o BBB21 · .

Queridinho dos famosos e bastante popular nas redes sociais, John Drops está na mira de J.B. Oliveira, o Boninho, para o BBB21. A ideia do diretor da Globo não é confinar o influenciador digital para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas usá-lo em ações da nova temporada do reality show.

No começo do ano, Drops esteve na casa do BBB20 dias antes da estreia do reality, em uma ação que já virou praxe no calendário da Globo, que convoca poucos jornalistas e influenciadores digitais para conhecerem as instalações do confinamento e terem uma experiência de poucas horas como participantes do programa.

Drops chegou a viralizar na ocasião por protagonizar um barraco (falso) com a Blogueirinha, personagem do youtuber Bruno Matos. E desde então ficou na mira do diretor da Globo.

Na madrugada de sábado (19), Drops fez uma live em seu Instagram e contou com a participação de Boninho, que ficou menos de cinco minutos no ar com o influenciador. Mas foi o suficiente para fazer um convite ao vivo.

“Tenho um projeto para você, que eu quero te mostrar depois. Você vai gostar. Mas não dá pra contar agora pra todo mundo. Tem uma ideia boa que você vai gostar”, disse o diretor da Globo, que já conseguiu R$ 529 milhões em patrocínios para a nova temporada.

Inicialmente, a informação que chegou ao Noticias da TV era de que Drops reforçaria o time de repórteres do BBB21, mas a Globo negou. Agora, o que se comenta é sobre uma atuação mais direcionada às redes sociais do reality.

O influenciador digital tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram e ficou famoso por reproduzir looks extravagantes de celebridades com materiais simples, como sacolas plásticas, lençóis e papelão. Neste ano, foi contratado pelo Prime Video para ser um dos comentaristas do Soltos em Floripa, reality de pegação que contou com Boca Rosa e Pabllo Vittar no elenco.

A nova temporada do programa comandado por Tiago Leifert faz primeira apresentação em 25 de janeiro, e mais uma vez irá mesclar pessoas anônimas com famosos no confinamento. Ana Clara Lima foi confirmada como apresentadora da #RedeBBB.