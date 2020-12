Camila (Carolina Dieckmann) ficará muito abalada ao descobrir que está grávida de Edu (Reynaldo Gianecchini) em Laços de Família. Sem saber o que fazer e com medo da reação do novo namorado, ela falará para a mãe que quer morrer. Em seguida, decidirá fugir, o que deixará Helena (Vera Fischer) transtornada em busca da filha pela cidade.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, logo após fazer o teste de gravidez, Camila irá falar com a esteticista. Desesperada, ela chorará, dirá que quer fazer um aborto e levará uma bronca de Helena, que não permitirá que a caçula tome essa atitude.

“Eu quero morrer, mãe. E se o Edu não quiser? E se ele achar que eu fiz de propósito?”, reclamará a estudante, aos prantos. “Isso agora não tem a menor importância”, falará a personagem de Vera Fischer.

Ela dirá que vai tomar banho e, depois, ligará para um médico para marcar uma consulta para a filha. Mas, quando a protagonista voltar do banheiro, Camila já terá saído de casa. Preocupada, a esteticista pegará o carro e, acompanhada de Capitu (Giovanna Antonelli), sairá para procurar a jovem pelo bairro.

“Ela sempre foi muito insegura, quando ela se vê numa situação como essas então, meu Deus do céu! Ela fica completamente desarvorada. Tenho até medo de que ela faça uma besteira”, confessará a prima e ex-namorada de Pedro (José Mayer).

Enquanto isso, a personagem de Carolina Dieckmann estará no próprio carro, dirigindo pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro e chorando, sozinha. Helena e Capitu tentarão falar com ela pelo celular, mas não conseguirão. “Deus do céu, ilumina a cabecinha vazia da minha filha”, falará a esteticista.

Ela ligará para Miguel (Tony Ramos) e Pedro para saber se eles têm notícia da jovem, mas ambos não saberão do paradeiro da grávida. Nas cenas que encerram o capítulo, Camila estará em frente à praia, olhando o mar e pensando na vida com ar de quem não sabe o que fazer.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!