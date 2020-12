‘Quero ter um filho’, desabafa Nego do Borel após término com Duda Reis · .

Após o término do relacionamento com Duda Reis, Nego do Borel fez um desabafo sobre o desejo de ser pai. Neste domingo (27), o funkeiro disse que acordou com a vontade de ter um herdeiro, planejou uma data para a realização do sonho e já pensou até no nome da criança: Gael.

“Nunca tive tanta vontade de ser pai. Quero ter um filho”, escreveu Nego nos Stories do Instagram. Em seguida, ele começou a publicar vídeos com o desabafo: “É gente, verdade! Hoje estou com muita vontade de ser pai. Hoje acordei com muita vontade de ter um filho. Quero muito ter um filho, quero ser pai. Mas agora… Caraca, quero ser pai, estou com essa vontade”.

“Imagina, ter o meu filho? Caraca, que maneiro”, complementou o cantor, que começou a simular brincadeiras que faria com o pequeno. “Qual seria o nome do meu filho? Gael, seria Gael. Vou ter um filho até 2023. Vou brincar com o Gael, vou falar: ‘Gael, cadê o filhinho do papai'”, prosseguiu animado o cantor.

Ele aproveitou a sequência de vídeos para destacar que não está esperando um filho atualmente. “Não tem não, isso aí não. Quero ser pai mesmo porque acordei com essa vontade”, concluiu ele.

Confira o vídeo: