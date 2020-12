Questão comentada sobre acentuação gráfica

Um dos tópicos mais comuns de língua portuguesa em provas de vestibular e concursos é o de acentuação gráfica, pois esse é crucial dominar as regras de ortografia da língua. No entanto, são muitos os detalhes nas regras de acentuação. Desse modo, aplicar tal conhecimento em questões de provas de anos anteriores é fundamental.

Por isso, apresentamos abaixo uma questão sobre acentuação gráfica para você treinar e mandar bem na prova. Confira!

Questão – Tribunal de Justiça (SP)

Com respeito à acentuação gráfica, assinale a alternativa que contém erro:

(A) A empresa ultima os preparativos para as semifinais.

(B) Há pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e outras que operam unicamente planos odontológicos.

(C) O empreendimento pode por em risco a vida pacata e o meio ambiente, que fizeram de Ribeirão um polo do ecoturismo e de esportes radicais.

(D) Na implementação do programa, consideraram que os municípios daquela área têm menos de 10 pessoas portadoras de deficiência visual.

(E) Ainda que polêmica, a questão do futuro da política macroeconômica caso tal partido vença a eleição tem contribuído para gerar tênues debates.

Comentário e gabarito

De acordo com o enunciado da questão, o candidato deve indicar em que frase há um erro de acentuação. Desse modo, é preciso avaliar cada uma das palavras, tanto as que estão acentuadas como as demais, pois o erro pode consistir na presença ou na ausência de um sinal de acentuação. Logo na primeira alternativa, há o que podemos chamar de “pegadinha”, pois temos a palavra “ultima”. Muitos, na pressa, podem marcar essa alternativa pelo costume de escrever e ler o substantivo feminino “última”, com acento agudo. No entanto, não há erro em “ultima”, pois trata-se do verbo ultimar, que não leva acento.

Na segunda alternativa, letra B, também não há problemas na acentuação de nenhuma das palavras. Todas as regras foram aplicadas corretamente. Mas, na alternativa C, temos a palavra “por”, sem acento. Se a palavra estivesse funcionando como uma preposição, estaria correta, no entanto, diz respeito ao verbo pôr, que tem sentido de colocar. Logo, deve receber o circunflexo, que funciona como acento diferencial.

Desse modo, a resposta correta é a alternativa C.

