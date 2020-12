Com o novo acordo ortográfico firmado entre os países falantes da língua portuguesa, os falantes tiveram um logo período de adaptação às novas regras. No entanto, mesmo após anos da implementação e da cobrança das novas regras, há falantes que tem dúvidas quanto ao emprego do hífen em determinadas palavras compostas. No entanto, esse tópico é muito cobrado em provas de concursos.

Por isso, apresentamos abaixo uma questão comentada sobre o emprego do hífen, seguindo as regras de ortografias vigentes no momento. Confira, aproveite para praticar e sanar suas dúvidas!

Questão – CEV(URCA)

“Isso é uma merda, mas é supercontemporâneo!…”. O Novo Acordo Ortográfico trouxe algumas dificuldades para aqueles que se aventuram na língua escrita. O termo destacado acima é exemplo disso. Das palavras abaixo, indique a que aparece em desacordo com a norma cult

(A) Arquiinimigo;

(B) Semicírculo;

(C) Extraoficial;

(D) Anti-inflamatório;

(E) Minissaia.

Comentário e gabarito

Em primeiro lugar, é preciso ter atenção ao fato de que o enunciado pede que o candidato encontre a alternativa errada. Em seguida, mobilizar as regras básicas do emprego do hífen pode ajudar. De acordo com a regra geral, quando a palavra-base se inicia com H, ela tem hífen. Já quando temos vogais diferentes do fim da primeira palavra e no início da outra, há a aglutinação das partes, a junção, mas se as letras forem iguais, as palavras devem ser parada por hífen, de modo que a logo na alternativa A encontramos o erro. A palavra “arquiinimigo” deve contar com o emprego do hífen, pois temos a mesma vogal no final da primeira palavra e no início da outra: arqui-inimigo. Desse modo, a alternativa correta é a letra A.

