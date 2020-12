Quinta temporada de Riverdale terá violência, tretas e sexo; confira o trailer · .

A rede The CW divulgou o primeiro trailer oficial da quinta temporada do fenômeno teen Riverdale. A prévia de 70 segundos mostra brevemente o que os protagonistas vão enfrentar no novo ano: muita violência, sexo, tretas e festas, características tradicionais da jornada dos personagens até aqui.

Assim como todas as outras séries da rede norte-americana, Riverdale sofreu com a pandemia do novo coronavírus e teve seu retorno adiado. Os novos episódios começarão a ser exibidos nos Estados Unidos a partir de janeiro.

A quinta temporada não terá a volta de Marisol Nichols, intérprete de Hermione Lodge. A atriz anunciou que deixaria a atração teen ainda no início de 2020. O elenco principal, composto por nomes como K.J. Apa (Archie), Cole Sprouse (Jughead), Lili Reinhart (Betty) e Camila Mendes (Veronica) está confirmado.

A nova temporada também deve ter mudanças na forma como retrata seus personagens negros. Em junho, Vanessa Morgan (Toni Topaz) acusou os produtores de Riverdale de tratar sua narrativa com descaso. O criador Roberto Aguirre-Sacasa respondeu concordando com a atriz e prometeu que corrigia seus erros.

A estreia da nova temporada de Riverdale vai ao ar no dia 20 de janeiro de 2021. No Brasil, o canal Warner exibe os episódios inéditos. As quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

Confira abaixo o trailer (sem legendas):