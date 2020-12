Racing marca no segundo tempo, vence o Boca Juniors e leva vantagem para partida na Bombonera

Racing e Boca Juniors se enfrentaram nesta quarta-feira (16), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores. Jogando em casa, os comandados por Sebastián Beccacece fizeram valer o mando de campo, venceram por 1 a 0 e levam a vantagem do empate para a Bombonera.

O primeiro tempo foi marcado por uma partida bastante disputada do ponto de vista física, sem grandes chances claras de gol. Os 15 minutos finais reservaram as principais oportunidades.

Villa fez boa jogada e serviu Tévez. O atacante finalizou e fez o goleiro Arias trabalhar bem.

O Racing respondeu aos 32. Sigali foi ao ataque e finalizou cruzado. A bola passou ao lado do gol defendido por Andrada.

Aos 38 e 39, uma chegada dupla do Boca. Villa avançou pelo meio e finalizou para boa defesa de Arias. Em sequência, o lateral-esquerdo Fabra fez boa jogada pelo lado do campo e bateu cruzado. Novamente, o goleiro chileno salvou.

Segundo tempo

O Racing voltou com mais perigo no início da etapa final. Aos seis minutos, Miranda arriscou e a bola passou por cima do travessão.

Aos 14, o gol da Academia. Após cruzamento de Mena, Melgarejo cabeceou para o fundo das redes do Boca Juniors.

No primeiro lance após entrar, aos 32 minutos, Mauro Zárate arriscou no canto e Arias caiu para defender.

A partida de volta será disputada na próxima quarta (23), na Bombonera. O Racing tem a vantagem do empate. Quem avançar encara o Santos na semifinal.

Racing 1 x 0 Boca Juniors

GOLS: Racing: Melgarejo

RACING: Arias; Fabricio Domínguez, Sigali, Nery Domínguez, Soto (Orbán) e Mena; Melgarejo (Montoya), Miranda e Rojas (Solari); Fértoli (Alcaraz) e Lisandro López (Cvitanich). Técnico: Sebastián Beccacece

BOCA JUNIORS: Andrada; Jara, Lisandro López, Izquierdoz e Fabra; Capaldo, Campuzano, Salvio (Zárate), Cardona (Soldano) e Villa; Tévez. Técnico: Miguel Ángel Russo

O Racing só perdeu 1 jogo na Libertadores

Nos últimos 4 jogos, o Boca Juniors só marcou 1 gol

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Copa Diego Maradona.

Domingo, 20/12, 19h20*, Estudiantes x Racing

Domingo, 20/12, 19h20*, Independiente x Boca Juniors

*horário de Brasília