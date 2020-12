Racismo no futebol: Gerson prestará depoimento nesta terça-feira, no Rio

O meia Gerson prestará depoimento nesta terça-feira, às 10h, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio de Janeiro, a respeito do ocorrido na partida entre Flamengo e Bahia, domingo no Maracanã, na qual o atleta relatou ter sido alvo de injúria racial por parte de Juan Ramirez.

Gerson assinou nesta segunda-feira a intimação para prestar depoimento. O departamento jurídico do Flamengo acompanha de perto o caso e assessora o atleta. O inquérito policial já foi aberto para apurar o caso envolvendo o meia.

RAMÍREZ, MANO E ÁRBITRO SÃO CONVOCADOS

A delegada Marcia Noeli, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, informou que Juan Ramírez, jogador do Tricolor Baiano, o técnico Mano Menezes e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza, que apitou a vitória por 4 a 3 entre Flamengo e Bahia, serão intimados a dar depoimento presencial.