Rafa Kalimann e Bruna Marquezine brigaram em ilha? Entenda o climão · .

Rafa Kalimann decidiu se manifestar após ver perfis de fofoca nas redes sociais noticiando que ela e Bruna Marquezine estariam se estranhando na ilha que alugaram com Thelma Assis e Manu Gavassi para passar o Ano-Novo. “Maldade e perseguição baseadas em nada”, afirmou a influenciadora digital em comentário feito em uma das publicações.

Alguns perfis de fofoca no Instagram afirmaram que a atriz estaria incomodada com a quantidade de vezes que vem aparecendo nos Stories de Rafa. Segundo o colunista Erlan Bastos, do Observatório dos Famosos, Bruna estaria incomodada com a ex-BBB, a quem teria chamado de chata por praticar uma certa invasão de privacidade ao postar tudo que acontece na ilha.

Rafa se defendeu e deu sua perspectiva. “A intenção era mostrar como tem sido dias legais para que todos pudessem se sentir mais perto, coisa que sempre fiz, e as meninas sabem”, justificou a ex-BBB, deixando claro que não publicou nada sem autorização.

“O resultado foi criarem um briga sem credibilidade alguma em troca de nada, mais mentira, mais fake news”, lamentou a blogueira. “Se soubessem como está sendo incrível aqui, como todas nós estamos em uma vibe gostosa e em sintonia, está tão leve”, continuou Kalimann.

“Planejamos tudo com tanto carinho. Temos liberdade para falar uma com a outra caso algo nos incomode, coisa que não aconteceu. Tem respeito e carinho de todas as partes”, escreveu ela.

“É exaustivo ver tanta maldade e perseguição baseadas em nada, em achismos, em distorções, em competições, em mentiras sem credibilidade alguma, muitas vezes por likes”, alfinetou Rafa. “Objetivo atingido sem sucesso, continuamos bem, nos curtindo e aproveitando cada minuto do jeito que estávamos desejando”, finalizou.

