Rafael Forster treina como lateral esquerdo no Botafogo

O Botafogo se prepara para encarar o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi. Os alvinegros terão pela frente o líder do Campeonato Brasileiro, mas precisam da vitória.

O auxiliar Felipe Lucena segue no comando dos treinos. O técnico interino tem um problema para escalar o Botafogo para a partida, já que o lateral esquerdo Victor Luís foi expulso no clássico contra o Flamengo. Para piorar, Guilherme Santos e Lucas Barros, substitutos no elenco, estão lesionados.

Com isso, Lucena testou o zagueiro Rafael Forster improvisado na lateral. O jogador vai atuar na terceira posição diferente no Botafogo nesta temporada. Antes, ele jogou como zagueiro e volante.

As boas notícias para o Botafogo são os retornos do lateral direito Kevin e do zagueiro Kanu. Ambos não atuaram no clássico contra o Flamengo, pois estavam suspensos.