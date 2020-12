Rafael Portugal ‘confirma’ primeira celebridade do BBB21; saiba quem é · .

Humorista do Big Brother Brasil, Rafael Portugal entrou na onda de falar sobre as celebridades cotadas para a 21ª temporada do reality show e fez uma piada ao entregar o primeiro nome “confirmado” para participar do confinamento do programa: a doutora Anahy D’Amico, psicóloga do Casos de Família.

Ao mencionar uma conversa com o diretor José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, Portugal brincou que Marquito, comediante do Programa do Ratinho, havia cancelado a participação e que a colega de Christina Rocha entraria no lugar dele.

“Galera, acabei de falar com o Boninho. Tivemos uma baixa no time das celebridades. O Marquito não vai poder ir pro BBB e no lugar dele chamamos a psicóloga Anahy, do Casos de Família”, escreveu ele no Twitter, na tarde desta quarta-feira (30).

A piada do comandante do quadro CAT BBB gerou comentários entre os seguidores dele na rede social. Os internautas começaram a imaginar como Anahy lidaria com os outros confinados.

“Ela vai resolver todos os problemas do povo. Mas sou time treta, cancela!”, pediu uma usuária identificada como Camila. “Ela tá 120% preparada para lidar com qualquer dramalhão dos brothers e sisters”, opinou Aline Romero. “Sem saber se é piada ou realidade”, disse Luis H., que recebeu uma resposta de outro seguidor: “Piada”.

O BBB21 será também o mais longo de todas as edições já realizadas. Com cem episódios, faz primeira apresentação em 25 de janeiro e vai até 4 de maio. A fórmula será a mesma de 2020, misturando anônimos e famosos. A lista oficial de participantes ainda é sigilosa.

