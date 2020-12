Rafinha visita ex-companheiros do Flamengo no Ninho do Urubu

O Flamengo segue com sua preparação visando o duelo contra o Fortaleza, no Castelão. Só que nesta quinta-feira, os rubro-negros receberam uma visita especial. O lateral direito Rafinha, que deixou o clube no meio da temporada, apareceu no Ninho do Urubu para rever os amigos.

O jogador está atualmente no Olympiacos-GRE e veio ao Brasil por conta das festas de fim de ano. Ele conversou com seus ex-companheiros e mandou um recado para a torcida rubro-negra.

“Fala aí Nação Rubro-Negra! Beijo no coração de vocês, vim aqui fazer uma visita para os amigos, todos os funcionários aqui do Flamengo, revendo todos os meus amigos, nesse ambiente aqui que foi minha casa durante um ano. Tivemos várias conquistas, um ambiente maravilhoso, muito bom rever os amigos. Feliz natal para vocês e um feliz Ano Novo” falou à Fla TV.

Campeão da Libertadores, Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca com o Manto Sagrado, o nosso ex-lateral Rafinha visitou o Ninho do Urubu nesta quarta-feira! ❤️🖤 #CRF 📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/7vx2z12nob — Flamengo (@Flamengo) December 23, 2020

A diretoria rubro-negra agiu rápido após a saída de Rafinha e trouxe o chileno Isla para seu lugar.