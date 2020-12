Raí aceita convite de Casares para ficar até o final desta temporada

Raí ficará no São Paulo até o final desta temporada, que termina em fevereiro. O diretor de futebol aceitou o convite de Julio Casares, eleito novo presidente do Tricolor e seguirá no clube até este período. A resposta foi dada nesta sexta-feira e comemorada pelo novo mandatário.

7 a 1, eliminação na pré-Libertadores e mais: os 20 maiores vexames no mundo do futebol na década



Raí foi duramente criticado neste ano, especialmente depois das eliminações no Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana. Porém, com o crescimento da equipe, que chegou à liderança do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil,ele ganhou respaldo e pode permanecer até o fim do ciclo desta temporada.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Casares comentou sobre a permanência de Raí e também confirmou a chegada de Muricy Ramalho para ser um coordenador de futebol, auxiliando a comissão técnica de Fernando Diniz.

– É com muita alegria que anuncio a sequência de Raí no São Paulo Futebol Clube até o fim do Campeonato Brasileiro. Dentro deste processo de transição e de profissionalização que vamos implantar no clube, já acertamos também a contratação de Muricy Ramalho. Antes mesmo de acertar com o Raí, já tínhamos conversado com o Fernando Diniz e dado a estabilidade necessária para ele e sua comissão técnica, que vão ganhar ainda mais respaldo com a chegada de Muricy. Assim, teremos segurança e confiabilidade para darmos o pontapé inicial em uma gestão que trabalhará com afinco para colocar o clube onde merece. Seguimos juntos pelo São Paulo Futebol Clube – afirmou.

O presidente eleito já havia comentado sobre o futuro de Raí. Ele ressaltou que fez o convite para o ex-meio-campista fazer parte da diretoria até o final do Brasileirão, em fevereiro. Depois desse período, Raí pode se tornar um embaixador do clube.

​

– Nós fizemos sim um convite nesta semana, e eu disse a ele que queremos contar com ele até o final do Campeonato Brasileiro. Depois ele vai ter um período justo de férias e quem sabe ser o nosso embaixador internacional, pela imagem que tem. Então o convite está feito, acredito que logo vamos formalizar tudo isso – afirmou Casares, em entrevista à ‘Bandsports’.