Raí, Kaká e Zetti: Casares abre o jogo sobre ídolos no São Paulo em 2021

O presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, comentou novamente sobre o futuro de Raí, hoje diretor de futebol do Tricolor. Ele ressaltou que fez o convite para o ex-meio-campista fazer parte da diretoria até o final do Brasileirão, em fevereiro. Depois desse período, Raí pode se tornar um embaixador do clube.

– Nós fizemos sim um convite nesta semana, e eu disse a ele que queremos contar com ele até o final do Campeonato Brasileiro. Depois ele vai ter um período justo de férias e quem sabe ser o nosso embaixador internacional, pela imagem que tem. Então o convite está feito, acredito que logo vamos formalizar tudo isso – afirmou Casares, em entrevista à ‘Bandsports’.

Outro ídolo que pode compor o sistema de gestão do São Paulo é Kaká. Casares afirmou que ele será membro de um centro de inteligência que será criado, uma das promessas da campanha do mandatário eleito. Porém, Casares disse que Kaká ‘ainda está aprendendo’ e será de grande ajuda o futuro.

– Quanto ao Kaká, nós vamos ter um grupo de inteligência com pessoas que têm uma visão de futebol (Comitê Avançado de Futebol). E eu não tenho dúvida que o Kaká vai nos ajudar de forma voluntária. Ele não vai ser remunerado a pedido dele, porque ele ainda está aprendendo. Então contamos com o Kaká sim. No tempo certo, vamos ter outras conversas, mas ele vai nos ajudar muito – afirmou o novo mandatário.

Para fechar a lista de ídolos que podem ajudar o São Paulo, Casares comentou sobre o goleiro Zetti. A ideia da nova gestão é criar uma escola de goleiros para os jovens da base. Vale ressaltar que Zetti é dono da ‘Fechando o Gol’, uma escola voltada aos treinamentos da posição.

– O Zetti é um nome para a gente implantar uma escola de goleiros na base de Cotia. Porque o goleiro é uma posição muito importante, diferente de todas as outras. Tem treinamentos, visão de jogo e postura diferentes, e nada como ter um cara com a experiência do Zetti para passar aos treinadores uma filosofia – finalizou Casares.

Há a expectativa de essas questões serem realizadas nos próximos dias. Raí deve dar a resposta de permanência no clube como diretor nesta sexta-feira.