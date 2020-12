Raí recebe convite para continuar até fim da temporada e deve responder até sexta-feira

Uma reunião na próxima sexta-feira (18) deve definir o futuro de Raí no São Paulo. O ídolo e executivo de futebol foi convidado por Julio Casares, futuro presidente, a permanecer no clube pelo menos até fevereiro de 2021, quando acaba a atual temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site “Globoesporte.com”.

Casares e Raí vão se reunir no fim da semana para tratar a possibilidade e dar sequência à política de transição entre o atual mandato, liderado por Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, e o futuro, após eleições do sábado passado.

Raí já declarou recentemente, em entrevista ao blog do jornalista Paulo Vinicius Coelho, que tem o desejo de encerrar a temporada. Por conta da pandemia de COVID-19, o ano do futebol brasileiro foi estendido até fevereiro, em vez de acabar em dezembro como normalmente acontece.

Raí e Fernando Diniz durante treino do São Paulo São Paulo

O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro e também está na semifinal da Copa do Brasil, onde enfrenta o Grêmio nas duas próximas quartas-feira, em Porto Alegre e São Paulo, respectivamente.

Por isso, a manutenção da atual diretoria, encabeçada por Raí, é uma maneira de evitar um rompimento do trabalho atual. A partir de fevereiro, com o fim da temporada, a tendência é que mudanças aconteçam.

Casares já confirmou o nome de Muricy Ramalho como novo coordenador de futebol, em uma função que não existe no organograma tricolor desde a saída de Ricardo Rocha, no fim de 2018.

O novo presidente ainda quer um executivo, cargo ocupado por Raí, e já teve conversas com Rodrigo Caetano, atualmente no Internacional. Outros nomes citados são Diego Cerri, do Bahia, Paulo Pelaipe, com passagem recente pelo Flamengo, e Rui Costa, ex-Grêmio e Santos.