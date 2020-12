Raio teria paralisado Aeroporto de Guarulhos; passageiros presos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica), em São Paulo, está supostamente sem qualquer tipo de comunicação interna e externa devido ao temporal que aconteceu na madruga de hoje (20). Segundo relatos no Twitter, passageiros e funcionários estariam inacessíveis e até presos dentro de aviões.

Via redes sociais, publicações afirmam que a Força Aérea Brasileira cortou as comunicações por conta do problema. Vídeos e fotos mostram passageiros assustados dentro de aviões sem poder sair por horas. A escritora e roteirista Rosana Hermann publicou em seu Twitter fotos e vídeos de passageiros no local.

Ainda não há um posicionamento oficial sobre o caso vindo da GRU Airport.

Latam falou que TODO@SISTEMA CAIU E A AERONAUTICA FECHOU O@AWROPORTO pic.twitter.com/63vAZAJeoL — Rosana Hermann (@rosana) December 20, 2020

Estamos atualizando…