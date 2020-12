Raissa Barbosa encontra abrigo após receber ordem de despejo · .

Raissa Barbosa encontrou um lugar para morar nos próximos dias. A ex-participante de A Fazenda 12 surgiu aos prantos na noite do último sábado (26) para contar que tinha recebido uma ordem de despejo do apartamento onde morava. Na madrugada deste domingo (27), ela contou aos seguidores que encontrou um local para ficar. “Gratidão”, disse.

Mais aliviada, a modelo explicou que vai morar em um apartamento que é pago por assinatura. Ela agradeceu o apoio que recebeu na hora do desespero. “Graças a Deus deu tudo certo. Tô aqui fazendo minha mudança. A todo mundo que me ajudou muito, muito obrigada, de coração”.

A ex-vice Miss Bumbum aproveitou o momento para refletir sobre outros momentos difíceis que enfrentou ao longo da vida. “Se Deus me tirou daquele apartamento foi por uma alguma coisa maior. Coisas ruins acontecem, mas sempre acontece uma coisa boa lá na frente. Eu passei por tanto coisa ruim e no final não deu tudo certo? Então, acredito que no final vai dar tudo certo”, completou a modelo.

O local onde Raissa ficará hospedada nos próximos dias tem pacotes de aluguel de três meses por pouco mais de R$ 3 mil, para a acomodação de apenas uma pessoa.

