Ralf, ex-Corinthians, e jogadores do Avaí são ameaçados em bar, e Airton é agredido com socos por torcedor

Quatro jogadores do Avaí foram abordados por torcedores na saída de um bar em Florianópolis na noite de domingo. O zagueiro Airton foi agredido com dois socos no rosto por uma pessoa com a camisa de uma das organizadas do clube,

Além do defensor, os jogadores Ronaldo, Jonathan e Ralf também foram abordados. O volante ex-Corinthians não vem atuando por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda e recebeu fortes cobranças.

O Avaí se manifestou sobre o ocorrido nesta segunda-feira. “O clube está avaliando os fatos que chegaram ao conhecimento e marcou para o início da tarde uma reunião com dirigentes do futebol e do jurídico para analisar a situação e definir qual posição a ser tomada”.

O momento da equipe catarinense também é conturbado dentro de campo. O time não vence há três jogos e está se distanciando da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em meio às turbulências, o Leão da Ilha ainda tenta definir seu novo treinador, depois que Geninho deixou o cargo na última sexta-feira.