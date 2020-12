Ramiro compra silêncio de Poderosa; saiba a moeda de troca · .

Poderosa (Day Mesquita) vai decepcionar Miguel (Rafael Sardão) mais uma vez em Amor Sem Igual. A prostituta mentirá para a imprensa ao afirmar que Ramiro (Juan Alba) não tem qualquer envolvimento no roubo do rim de Peppe (Matheus Costa). Em troca, o empresário comprará o bordel de Olympia (Françoise Forton) para a filha bastarda na novela da Record.

A garota de programa colocou o próprio pescoço em risco para arrancar a confissão de culpa de Bernardo (Heitor Martinez) no folhetim de Cristianne Fridman. Antes de morrer nas mãos de Rosa Flor (Brenda Sabryna), o pistoleiro gravará um vídeo admitindo que o dono da Brás Esportes encomendou o sequestro do filho de Luiggi (Eduardo Lago).

Contra a parede, o pai de Tobias (Thiago Rodrigues) vai dar uma última cartada nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda-feira (7). Ele implorará para que Angélica limpe a sua barra, mesmo que isso custe o preço de um novo rim.

A amiga de Furacão (Dani Moreno) mostrará que não aprendeu muita coisa nos dias que passou na casa do produtor rural interpretado por Rafael Sardão. Cheia de ganância, ela exigirá se tornar a nova dona do Mademoiselle Olympia.

Feliz da vida, Ramiro meterá a mão no bolso para prevenir mais um escândalo em torno dos Viana. O reunirá inúmeros jornalistas em uma coletiva de imprensa para que a jovem cumpra a sua parte no acordo. Ela vai fazer de tudo para convencer os repórteres de que o pai é inocente.

Poderosa, no entanto, não vai ter um minuto de paz depois de seu pronunciamento à imprensa. Ela será rechaçada por Miguel, que será cobrado por Luiggi e Pepe para desmentir a própria namorada. Duplex (Miguel Nader) ainda virará as costas para a amiga.

Fernanda (Barbara França) também não aceitará o acordo de cavalheiros entre a meia-irmã e o pai. Ela soltará os cachorros em cima da protagonista de Day Mesquita ao lembrar que seu comportamento não é tão diferente de Ramiro –os dois, no fundo, são farinha do mesmo saco.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano. Além dos spoilers, confira os resumos da novela da Record publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#38 – Reencontros provocam paixão, redenção e até morte nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Amor Sem Igual e outras novelas.